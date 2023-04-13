В Гомельской области рыбака обвинили в ущербе на 6549 рублей. За что?

Опубликовано: 13.04.2023 10:26 , Обновлено: 10.09.2023

В Рогачесвском районе Гомельской области задержали рыбака, который в течение 4 часов браконьерствовал в заливе Днепра.

Оказалось, что безработный житель Гомельщины успел словить с 9 утра по 13 дня 12 густер, 4 подуста, 2 плотвы, 2 белоглазки, одного синьца и одного леща.

Ему насчитали причиненного ущерб на сумму 6549 рублей (177 базовых величин). Также в отношении рыбака возбуждили уголовное дело по части 2 статьи 281 Уголовного кодекса Республики Беларусь (наказание штраф, или арест до 3 месяцев, или ограничение свободы до 2 лет, или лишение свободы до 3 лет).

Ранее Телеграф сообщил, что в Госинспекции охраны животного и растительного мира рассказали, на какой период введены сезонные ограничения для рыболовов, связанные с весенним нерестом рыбы. В разных областях Беларуси ограничения вводятся в разное время, а вот штрафы за нарушения правил везде одинаковые.

В Беларуси ввели ограничения для рыбаков. Когда закончатся и какие штрафы грозят за две удочки?