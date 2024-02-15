В Генпрокуратуре рассказали, от чего умерли четверо детей из многодетной семьи в Орше

Опубликовано: 15.02.2024 16:16 , Обновлено: 15.02.2024

В Генеральной прокуратуре Беларуси в четверг, 15 февраля, рассказали подробности ЧП в Орше, где накануне убили четверых малолетних детей. В причастности к смерти детей заподозрили мать многодетного семейства, которая находилась в социальном отпуске по уходу за детьми.

Начальник управления Генпрокуратуры Валерий Толкачев сообщил, что о гибели детей в правоохранительные органы сообщил социальный педагог. Прибывшие по вызову оперативники и следователи обнаружили на телах погибших “признаки удушения”.

Представитель ведомства уточнил, что данная многодетная семья считалась неполной - у детей были разные отцы, причем они вели “аморальный образ жизни” и с детьми не проживали, а один - был направлен в лечебно-трудовой профилакторий.

Толкачев упомянул, что детей в семье было шестеро и ранее в отношении семьи уже трижды проводились социальные расследования, последнее - в январе 2024 года. По его результатам всех детей признали “находящимися в социально опасном положении”, поскольку их родители, по мнению соцслужб “не удовлетворяли основных жизненных потребностей детей”, а также не выполняли рекомендаций медицинских работников и не обеспечивали детей едой.

В Генпрокуратуре пообещали не только установить обстоятельства совершения данного преступления, но и дать “принципиальную правовую оценку” действиям “всех компетентных служб в части защиты прав и законных интересов детей в данной семье”.

Напомним, информация об обнаружении тел четырех детей поступила в правоохранительные органы вечером 14 февраля. Возраст погибших — от 1 до 8 лет.

Причастна мать? В Орше обнаружили тела четырёх детей с признаками насильственной смерти