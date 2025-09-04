В Гомеле за просроченные фломастеры оштрафовали предпринимателя

Опубликовано: 04.09.2025 19:14 , Обновлено: 04.09.2025

В Гомеле индивидуальный предприниматель получил штраф за торговлю на школьной ярмарке «просроченными канцтоварами» и по завышенным ценам. Информацию об этом деле опубликовал экономический суд Гомельской области.

По сведениям пресс-службы суда, в конце июля проверяющие пришли с мониторингом в торговую палатку на школьной ярмарке. Там они обнаружили, что на прилавке лежат просроченные фломастеры , клей и текстовыделители . Срок годности при этом, по их наблюдениям, истёк больше года назад .

Кроме того, они выяснили, что другие товары — альбомы для рисования , карандаши и гуашь — продавались с превышением предельных торговых надбавок, установленных государством.

Суд признал предпринимателя виновным сразу по двум административным статьям: за реализацию товаров с истёкшим сроком годности и за нарушение порядка ценообразования.

В качестве смягчающего обстоятельства суд учёл, что на иждивении у ИП есть малолетний ребёнок. Итоговый штраф составил 420 рублей . Постановление ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

[inf]Помимо того, что просроченные канцтовары просто плохо выполняют свои функции, они могут быть небезопасны. Например, в клеях или красках может развиться плесень, а фломастеры с резким запахом изначально могут содержать агрессивные растворители, раздражающие дыхательные пути. Особенно у детей.[/inf]

К слову, на днях в Беларуси запретили два вида школьных рюкзаков с котиками.

В Беларуси запретили продажу двух школьных рюкзаков с котиками