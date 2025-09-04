В Беларуси запретили продажу двух школьных рюкзаков с котиками

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Опубликовано: 04.09.2025 12:51 , Обновлено: 04.09.2025

В Беларуси запретили продажу двух моделей ученических ранцев торговой марки «ZHIHUST». Решение принял Госстандарт.

Запрет коснулся моделей, которые предназначались для детей старше 6 лет . Контролирующее ведомство указало, что ранцы не соответствовали требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

Согласно записи в реестре, рюкзаки не прошли контроль из-за своих размеров.

Так, у первой модели высота составила 40 см при норме не более 39, высота передней стенки достигла 29,8 см при норме до 29 мм, ширина оказалась 17,2 см при норме до 13 см.

Фото: danger.gskp.by

У второй высота передней стенки составила 36,5 см, ширина — 14,7 см.

Производителем ранцев выступила компания Quanzhou Tianqin Luggage Co., Ltd. из Китая, поставщиком на белорусский рынок была организация из Барановичей. Госстандарт вынес предписание об устранении нарушений, запретил ввоз и обращение ранцев, а также прекратил действие документов об оценке соответствия.

Фото: danger.gskp.by

Напомним, ТР ТС 007/2011 действует на территории стран ЕАЭС и устанавливает обязательные требования к безопасности товаров для детей и подростков. Среди прочего регламент регулирует химическую, механическую и физическую безопасность изделий.

По мнению авторов регламента, несоответствие размерам может повлиять на удобство и здоровье ребёнка, в частности — на нагрузку на позвоночник.

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