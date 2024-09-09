В Гомеле в ДТП с 4 авто пострадал 6-месячный малыш
В Гомеле 8 сентября случилось ДТП с четырьмя легковушками, в результате чего, по информации ГАИ, пострадал шестимесячный ребенок.
Как сообщили правоохранители, авария произошла примерно в 13:55. Авто Hyundai, двигаясь по ул. Полесской со стороны ул. Б. Хмельницкого в направлении ул. Кирова, выехало на полосу встречного движения, где столкнулось с Seat и Volkswagen.
Его от удара отбросило в попутно ехавший Dongfeng, рассказали в ГАИ. Шестимесячного ребенка перевозили без детского удерживающего устройства на руках у бабушки в Volkswagen. Несовершеннолетнего, по данным правоохранителей, с травмами доставили в больницу.
Ранее Telegraf.news сообщал, что 9 сентября на улице Селицкого в Минске произошло ДТП с пассажирским автобусом МАЗ. В его заднюю часть врезался мотоцикл Honda. Мотоциклиста увезли в больницу для обследования.