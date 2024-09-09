В Минске мотоциклист влетел в пассажирский автобус

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Опубликовано: 09.09.2024 11:17 , Обновлено: 09.09.2024

Утром в понедельник, 9 сентября, на улице Селицкого в Минске произошло ДТП при участие пассажирского автобуса марки МАЗ. В заднюю часть автобуса-"гармошки" врезался мотоцикл марки Honda.

По данным столичной Госавтоинспекции, авария произошла около 06:40.

Мотоциклом управлял 32-летний мужчина - из-за полученных травм медикам пришлось увезти его с места аварии в больницу на обследование. О пострадавших среди пассажиров автобуса не сообщается.









В связи с данной аварией в ГАИ напомнили водителям не только о необходимости соблюдать скоростной режим и базопасную дистанцию, но и о правилах обгона, которые не стоит нарушать, чтобы избежать подобных ДТП. В частности, запрещается идти на обгон, если водитель следующего впереди транспортного средства в этой же полосе уже подал сигнал левого поворота.