В Гомеле троллейбус наехал на 14-летнюю девочку - она в реанимации
В Гомеле 6 августа троллейбус наехал на 14-летнюю девочку. Как сообщили в УВД Гомельского облисполкома, она выжила, подростка госпитализировали.
По информации правоохранителей, ДТП произошло около 16:40. 29-летний водитель троллейбуса ехал по улице Оськина в областном центре. В результате аварии девочку с телесными повреждениями доставили в реанимационное отделение больницы, рассказали в УВД.
Все обстоятельства ДТП пока неизвестны, на месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.
Ранее Telegraf.news сообщал о другом ДТП 6 августа. В Логойском районе Минской области лоб в лоб столкнулись Toyota и Volkswagen, в результате чего, по информации Следственного комитета, погибли два человека. Еще троих госпитализировали.
В УВД Минского облисполкома рассказали, что один из пострадавших от госпитализации отказался.
Под Логойском лоб в лоб столкнулись две легковушки — есть погибшие