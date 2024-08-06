В Гомеле троллейбус наехал на 14-летнюю девочку - она в реанимации

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Опубликовано: 06.08.2024 20:30 , Обновлено: 06.08.2024

В Гомеле 6 августа троллейбус наехал на 14-летнюю девочку. Как сообщили в УВД Гомельского облисполкома, она выжила, подростка госпитализировали.

По информации правоохранителей, ДТП произошло около 16:40. 29-летний водитель троллейбуса ехал по улице Оськина в областном центре. В результате аварии девочку с телесными повреждениями доставили в реанимационное отделение больницы, рассказали в УВД.

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Все обстоятельства ДТП пока неизвестны, на месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Ранее Telegraf.news сообщал о другом ДТП 6 августа. В Логойском районе Минской области лоб в лоб столкнулись Toyota и Volkswagen, в результате чего, по информации Следственного комитета, погибли два человека. Еще троих госпитализировали.

В УВД Минского облисполкома рассказали, что один из пострадавших от госпитализации отказался.

Под Логойском лоб в лоб столкнулись две легковушки — есть погибшие