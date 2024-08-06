Под Логойском лоб в лоб столкнулись две легковушки - есть погибшие

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Опубликовано: 06.08.2024 16:34 , Обновлено: 06.08.2024

В Логойском районе Минской области лоб в лоб столкнулись Toyota и Volkswagen, в результате чего, по информации Следственного комитета (СК), погибли два человека. Еще троих госпитализировали.

Авария случилась днем 6 августа. По данным СК, 24-летняя водитель автомобиля Toyota ехала по дороге «Минск-Витебск» в направлении Логойска. На 29-м километре трассы машина выехала на встречную полосу и столкнулась с Volkswagen.

В ДТП погибли водитель и пассажир Toyota, рассказали в ведомстве. Степень тяжести телесных повреждений госпитализированных пока неизвестна.

Скриншот видео: СК Беларуси

Логойский районный отдел СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) УК Беларуси.

Скриншот видео: СК Беларуси

Как уточнили в УВД Минского облисполкома, около 14 часов на месте ДТП шел дождь, Toyota вошла в неуправляемый занос, так и выехала на “встречку”. По информации УВД, один из трех пострадавших от госпитализации отказался, второму погибшему 30 лет.

Фото: УВД Минского облисполкома

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