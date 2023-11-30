В Гомеле трем медикам грозит до 10 лет тюрьмы за приписки 92 тыс. вакцинаций от гриппа и коронавируса

Опубликовано: 30.11.2023 15:56 , Обновлено: 30.11.2023

Трёх сотрудниц одной из поликлиник Гомеля подозревают в масштабных приписках при организации и проведении вакцинации от гриппа и инфекции COVID-19. По данным Генеральной прокуратуры Беларуси, всем троим грозит до 10 лет тюрьмы.

По данным ведомства, прокуратура Гомельской области уже направила в суд уголовное дело против заведующей и старшей медсестры отделения профилактики поликлиники, а также медсестры прививочного кабинет. Первых двух женщин обвинили в “превышении служебных полномочий, а третьей - в пособничестве таким действиям.

[info_b]Согласно части 3 статьи 426 Уголовного кодекса Республики Беларусь, по которым женщинам предъявлено обвинение, им может грозить от трех до десяти лет лишения свободы, а также штраф и запрет на работу на определенных должностях или занятие определенной деятельностью.[/info_b]

В Генпрокуратуре пояснили, что заведующую отделением и старшую медсестру, которые отвечали за организацию и проведение вакцинации, подозревают в том, что с апреля 2021 года по май 2023 года они “давали подчиненным сотрудникам незаконные указания об завышении сведений об объемах сделанных вакцинаций”. По данным следствия, эту недостоверную информацию сотрудники поликлиники вносили в журналы учета и акты о количестве следующих вакцин:

«Гриппол Плюс»,

«Гам-Ковид-Вак»,

«Vего Се11»,

«Спутник Лайт»,

«Соберана»,

«Ковивак».

В свою очередь, медицинская сестра прививочного кабинета, как утверждают в Генпрокуратуре, “систематически уничтожала вакцины” в том количестве, в котором указывалось в журнале о вакцинации.

“В результате противоправных действий за указанный период уничтожено свыше 92 тыс. доз вакцин стоимостью около 2,7 млн рублей”, - заявили в Генпрокуратуре.

На время судебного разбирательства всех троих медиков оставили на свободе под личное поручительство.

Напомним, российские разработчики вакцины от коронавируса «Спутник V», которой прививают в том числе и белорусов, заявили о её полной неэффективности против новейших штаммов COVID-19. В настоящее время в России ведутся разработки обновлённой вакцины. Узнали, когда она поступит в продажу и какие альтернативы российской вакцине доступны белорусам.

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