В Гомеле прокурор потребовал 126 000 рублей с начальства вуза за отчисленных 10 лет назад студентов

Опубликовано: 30.10.2025 15:38 , Обновлено: 30.10.2025

Гомельский транспортный прокурор через суд потребовал взыскать 126 000 рублей с начальства одного из университетов страны за студентов отчисленных больше 10 лет назад. Узнали вердикт суда.

В такую внушительную сумму прокурор оценил ущерб, причинённый государству из-за того, что руководство вуза не предприняло достаточных действий для возмещения расходов за обучение с отчисленных студентов. Всего речь шла о 9 студентов одного из факультетов, отчисленных из вуза в период с 2014 по 2018 годы.

Сами бывшие студенты добровольно деньги, потраченные государством на их обучение, не вернули, но нарушения прокурор усмотрел и в действиях руководства вуза. В результате судебный иск предъявили не студентам, а начальнику факультета и начальнику юридической службы университета. Обоих обвинили в “ненадлежащем исполнении своих обязанностей”.

Как заявили в прокуратуре Гомельской области, начальник факультета вовремя не провёл работу по возмещению расходов за обучение экс-студентов, а начальник юридической службы вуза не проконсультировал его должны образом о том, каким образом это можно было сделать и не подготовил документы для выхода в суд. Именно так руководство вуза должно было “защищать имущественные интересы государства”, пояснили в прокуратуре.

Теперь предъявить исковые требования к отчисленным студентам невозможно - истекли установленные законом сроки исковой давности, поэтому недополученную госбюджетом сумму переложили на представителей университетской администрации.

На днях суд Железнодорожного района Гомеля удовлетворил исковые требования и обязал декана и главу юридической службы вуза выплатить в бюджет более 126 тыс. рублей.

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