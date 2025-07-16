Можно ли восстановиться на учебе после отчисления? Юрист назвал 2 условия, которые нужно учесть белорусским студентам

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Опубликовано: 16.07.2025 11:07 , Обновлено: 16.07.2025

Можно ли восстановиться на учебе после отчисления? Адвокат специализированной юридической консультации Минска "Экономика Имущество Инвестиции" Евгений Невидович назвал 2 важных условия для восстановления и пояснил, для кого из белорусских студентов эта опция недоступна.

Как пояснил Невидович, процедура восстановления предусмотрена в белорусских учебных заведениях высшего образования для тех, кто не прошел промежуточную аттестацию за первый семестр и был отчислен спустя полгода обучения.

Речь о тех отчисленных из учреждений образования лицах, которые не прошли промежуточную аттестацию за первый семестр, первое полугодие при освоении содержания образовательных программ высшего образования. Восстановиться можно только в следующем учебном году, то есть продолжить учёбу можно будет не раньше сентября. Для этого необходимо получить соответствующее разрешение руководителя учреждения, а с самим студентом должны заключить новый договор.

“Восстановление осуществляется на семестр, полугодие, в которых они были отчислены, или на семестр, полугодие, на которые они не были переведены, или на более ранние семестр, полугодие по решению руководителя учреждения образования с учетом необходимости освоения содержания образовательной программы или ликвидации академической задолженности”, - пояснил нюансы сроков восстановления Невидович в комментарию газете “Аргументы и факты”.

При этом одного лишь желания студента восстановиться и вернуться к учёбе не достаточно. Это возможно лишь при соблюдении двух обязательных условий

в вузе должны быть свободные места в пределах численности обучающихся, предусмотренной лицензией на осуществление образовательной деятельности (или в рамках контрольных цифр приема по данной специальности и на данном курсе обучения);

у отчисленного студента должна быть возможность ликвидировать расхождения в учебно-программной документации или образовавшуюся академическую задолженность в строго оговоренные сроки.

Кстати, рассчитывать на восстановление в вузе могут и те, кого отчислили из-за призыва на срочную военную службу или из-за поступления на военную службу по контракту или на альтернативную службу.

Ранее Telegraf.news рассказал, что некоторым белорусским студентам могут не дать отсрочку от армии. Особенности законодательства по данному вопросу весной этого года подробно объяснил председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев на примере одного гродненского студента, который поступил в один из вузов в России и оказался в числе тех, кто уклоняется от призыва в армию.

«Манипулируют двумя абзацами» — Караев объяснил, кому из белорусов все равно не дадут отсрочку от армии