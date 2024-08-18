В Гомеле при движении загорелось авто

📷 Фото

Опубликовано: 18.08.2024 12:23 , Обновлено: 18.08.2024

В Гомеле вечером 17 августа при движении загорелась легковушка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов.

По информации Привалова, инцидент произошел возле торгового центра “Корона”. Глава горисполкома рассказал, что работники МЧС потушили огонь. Никто при этом не пострадал.

Фото: Telegram-канал "Владимир Привалов. Официально"

На опубликованных кадрах видно, что огонь серьезно повредил салон машины. Обгорел и ее корпус, капот особенно.

Фото: Telegram-канал "Владимир Привалов. Официально"

Причина возгорания авто неизвестна.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в Минске утром 12 августа на проспекте Дзержинского загорелась легковушка. “Видел, как люди пытались тушить. Пожарной машины не было”, - рассказал очевидец.

«Люди пытались тушить» — В Минске прямо на дороге загорелась легковушка