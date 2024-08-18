В Гомеле при движении загорелось авто
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В Гомеле вечером 17 августа при движении загорелась легковушка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов.
По информации Привалова, инцидент произошел возле торгового центра “Корона”. Глава горисполкома рассказал, что работники МЧС потушили огонь. Никто при этом не пострадал.
На опубликованных кадрах видно, что огонь серьезно повредил салон машины. Обгорел и ее корпус, капот особенно.
Причина возгорания авто неизвестна.
Ранее Telegraf.news сообщал, что в Минске утром 12 августа на проспекте Дзержинского загорелась легковушка. “Видел, как люди пытались тушить. Пожарной машины не было”, - рассказал очевидец.
«Люди пытались тушить» — В Минске прямо на дороге загорелась легковушка