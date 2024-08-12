"Люди пытались тушить" - В Минске прямо на дороге загорелась легковушка
🎥 Видео
В Минске на проспекте Дзержинского загорелась машина. В чем причина возгорания, пока неизвестно.
Инцидент произошел около 7 утра 12 августа. «Видел, как люди пытались тушить. Пожарной машины не было. Я им на всякий случай позвонил”, - передал слова очевидца портал Onliner.
На ролике виден дым, который идет от машины. Вероятно, к моменту съемки распространение огня остановили.
Известно, что возгорание произошло в районе двигателя, пламя также перешло на колесо. Скорее всего, легковушка загорелась не из-за столкновения с другим авто.