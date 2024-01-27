В Гомеле на видео попало, как Opel сбил трех пешеходов

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Опубликовано: 27.01.2024 07:20 , Обновлено: 26.01.2024

В ГАИ Гомельской области сообщили, что 26 января в 16:30 водитель Opel Astra наехал на пешеходов, которые ждали на тротуаре зелёного света светофора. Однако виновным в ДТП, скорее всего, был другой водитель.

В ГАИ уточнили, что все началось с того, что 42-летний водитель Opel Insignia при повороте налево не уступил право проезда Opel Astra, который ехал навстречу. В результате последний отбросило на пешеходов.

“По итогу, 49-летнюю, 44-летнюю и 35-летнюю женщин доставили в больницу”, - сообщили в ГАИ.

Ранее Телеграф сообщил, что в УВД Минского облисполкома сообщили о массовом ДТП, которое произошло утром в пятницу, 26 января, под Борисовом. На трассе столкнулись рейсовый пассажирский автобус, грузовой МАЗ и легковая Audi. Не обошлось без пострадавших.

В ДТП под Борисовом рейсовый автобус столкнулся с грузовиком и легковушкой