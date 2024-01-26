В ДТП под Борисовом рейсовый автобус столкнулся с грузовиком и легковушкой

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Опубликовано: 26.01.2024 13:47 , Обновлено: 13.11.2024

В УВД Минского облисполкома сообщили о массовом ДТП, которое произошло утром в пятницу, 26 января, под Борисовом. На трассе столкнулись рейсовый пассажирский автобус, грузовой МАЗ и легковая Audi. Не обошлось без пострадавших.

По данным областной милиции, авария произошла около 9:15 на 13 км трассы “Борисов – Березино – Бобруйск” недалеко от деревни Гливино Борисовского района Минской области.

Милиция показала фотографии с места происшествия, по которым можно оценить ей последствия.

По предварительной информации, в аварии пострадали два пассажира автобуса.

В связи с ДТП в Госавтоинспекции призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, в частности, не пренебрегать ремнями безопасности, а также учитывать погодные и дорожные условия. Последняя рекомендация представляется ключевой в свете очередного предупреждения о “неблагоприятном метеоявлении” от Белгидромета: на субботу, 27 января, оранжевый уровень опасности объявили по всей Беларуси из-за гололедицы и туманов.

Ранее Телеграф сообщил, что в грядущие выходные столбик термометра ночью может опуститься до -14°С, а для одного региона Беларуси синоптики выписали штормовое гидрологическое предупреждение.

Синоптики рассказали, где в Беларуси в выходные похолодает до -14°С и когда «задует ветерок» до 65 км/ч