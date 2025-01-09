В Гомеле мужчина купил «iPhone» с системой Android за 2500 рублей. Как так вышло?

Опубликовано: 09.01.2025 15:43 , Обновлено: 09.01.2025

Житель Гомеля обратился в милицию после покупки «с рук» мобильного телефона, который оказался подделкой. Мужчина приобрёл аппарат, заявленный как «Apple iPhone 16 Pro Max» с 512 GB памяти, за 2500 белорусских рублей. Однако внимательно осмотрев покупку, обнаружил, что на телефоне установлена операционная система Android, что сразу вызвало подозрения.

Для проверки подлинности телефона правоохранители назначили комплексную товароведческую экспертизу. Специалисты управления Госкомитета судебных экспертиз по Гомельской области изучили характеристики аппарата и пришли к выводу, что он «не является оригинальной продукцией Apple».

Экспертиза показала несоответствие операционной системы, процессора, разрешения экрана, объёма оперативной и встроенной памяти, а также конструктивного размещения модуля камер. Даже число отверстий динамиков и конфигурация лотка для SIM-карт не совпадали с оригинальным «Apple iPhone 16 Pro Max».

Как отметили в управлении ГКСЭ, покупка дорогостоящих технических устройств «с рук» всегда может преподнести сюрпризы. Поэтому важно остерегаться сомнительных сделок.

Ранее Telegraf.news писал, что милиция предупредила белорусов о «новой угрозе» в Telegram — «троянских фотографиях». Правоохранители пояснили, что это, как распознать и что делать, если сообщение с таким файлом пришло в мессенджере.

«Ни в коем случае не скачивайте» — Милиция предупредила белорусов о «троянских» фото. Как распознать?