Смертельное ДТП под Чаусами: авто врезалось в дерево и загорелось

Опубликовано: 29.11.2022 08:05 , Обновлено: 29.11.2022

Смертельное ДТП произошло на 21 км автодороги Могилев-Рясно-Мстиславль недалеко от города Чаусы Могилевской области ночью 29 ноября. Погибло три девушки.

Об этом сообщили в Следственном комитете.

Там рассказали, что 25-летняя водитель Audi, проезжая перекресток, не справилась с управлением. Автомобиль съехал в кювет, врезался в дерево и загорелся.

В результате погибло три девушки — водитель и и двое пассажиров 19 и 24 лет. Еще одну 22-летнюю выбросило из авто, она в больнице.

СК возбудил уголовное дело.

Ранее Телеграф писал, что в Беларуси, в частности, в Гомельской области 24 ноября сразу несколько автомобилей оказались в кювете. Виной, судя по всему, стали непростые погодные условия — гололед и снегопад.

Под Гомелем автомобили повылетали с трасс из-за снегопада