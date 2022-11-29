Смертельное ДТП под Чаусами: авто врезалось в дерево и загорелось
Смертельное ДТП произошло на 21 км автодороги Могилев-Рясно-Мстиславль недалеко от города Чаусы Могилевской области ночью 29 ноября. Погибло три девушки.
Об этом сообщили в Следственном комитете.
Там рассказали, что 25-летняя водитель Audi, проезжая перекресток, не справилась с управлением. Автомобиль съехал в кювет, врезался в дерево и загорелся.
В результате погибло три девушки — водитель и и двое пассажиров 19 и 24 лет. Еще одну 22-летнюю выбросило из авто, она в больнице.
СК возбудил уголовное дело.
Ранее Телеграф писал, что в Беларуси, в частности, в Гомельской области 24 ноября сразу несколько автомобилей оказались в кювете. Виной, судя по всему, стали непростые погодные условия — гололед и снегопад.
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