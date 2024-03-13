В Гомеле девушку задержали за платный контент в телеграм-каналах. Что с ним не так?

Опубликовано: 13.03.2024 17:44 , Обновлено: 13.03.2024

Сотрудники наркоконтроля задержали 22-летнюю белоруску, которая за платную подписку вела и администрировала телеграм-каналы.

Следственно-оперативная группа установила, что девушка снимала и размещала в мессенджере материалы порнографического содержания которые предоставляла для просмотра за платную подписку.

По информации ведомства, за доступ к “горячему” контенту гомельчанка запрашивала от 20 до 60 рублей. Оперативники обнаружили свыше 1,5 тысячи файлов порнографического содержания.

Найденные при осмотре ее жилища фото- и видеоаппаратуру, компьютерную технику, носители информации и тематический реквизит изъяли.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело “за изготовление и распространение порнографических материалов”. Телеграм-каналы с незаконным контентом ликвидировали.

Ранее Телеграф писал о задержании минчанки, которая оборудовала “порностудию”.

«Следователи провели осмотр» – В Минске задержали замужнюю женщину, снимавшую порнографию