В Гомеле девушку задержали за платный контент в телеграм-каналах. Что с ним не так?
Сотрудники наркоконтроля задержали 22-летнюю белоруску, которая за платную подписку вела и администрировала телеграм-каналы.
Следственно-оперативная группа установила, что девушка снимала и размещала в мессенджере материалы порнографического содержания которые предоставляла для просмотра за платную подписку.
По информации ведомства, за доступ к “горячему” контенту гомельчанка запрашивала от 20 до 60 рублей. Оперативники обнаружили свыше 1,5 тысячи файлов порнографического содержания.
Найденные при осмотре ее жилища фото- и видеоаппаратуру, компьютерную технику, носители информации и тематический реквизит изъяли.
В отношении задержанной возбудили уголовное дело “за изготовление и распространение порнографических материалов”. Телеграм-каналы с незаконным контентом ликвидировали.
Ранее Телеграф писал о задержании минчанки, которая оборудовала “порностудию”.
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