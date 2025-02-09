В Бресте пьяный 16-летний бесправник столкнулся с 14 автомобилями, пытаясь скрыться от ГАИ

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Опубликовано: 09.02.2025 13:54 , Обновлено: 10.02.2025

В Бресте в ночь на 9 февраля произошло ДТП с участием нетрезвого несовершеннолетнего водителя, который повредил 14 автомобилей, пытаясь скрыться от сотрудников Госавтоинспекции. Оформили более десятка протоколов.

Около 3 часов ночи инспекторы ГАИ попытались остановить автомобиль Chrysler возле дома № 32 по набережной Франциска Скорины, однако водитель проигнорировал требование и попытался скрыться. Во время погони он совершил столкновения с 14 припаркованными автомобилями, рассказала брестская милиция.

Фото: https://t.me/krepostfortuvd

Погоня закончилась во дворе одного из домов по улице Кирова, где Chrysler в результате очередного ДТП потерял возможность двигаться дальше. Водитель попытался сбежать, но был задержан сотрудниками ГАИ.

За рулём автомобиля оказался 16-летний подросток без водительских прав и с явными признаками алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало 1,4 промилле алкоголя в его крови.

Фото: t.me/krepostfortuvd

Как выяснилось, молодой человек взял ключи от автомобиля, пока никого не было дома. Сам он в результате ДТП не пострадал.

В отношении несовершеннолетнего нарушителя составлено 14 административных протоколов. Автомобиль доставлен на охраняемую стоянку.

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