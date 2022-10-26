В Глубоком тело мужчины 5 дней лежало во дворе

Опубликовано: 26.10.2022 16:45 , Обновлено: 26.10.2022

В Следственном комитете Беларуси рассказали, что в Глубоком - районном центре Витебской области - тело убитого мужчины целых пять дней лежало во дворе. И только потом соседи обнаружили убитого и вызвали милицию.

В СК [link href=“https://t.me/skgovby/8350” rel=“noopener” target=“_blank”] рассказали [/link], что установили картину преступления. По их данным, все произошло 9 октября, когда в гости к 59-летнему мужчине в Глубоком пришел его 36-летний приятель. После того, как оба выпили алкоголь, они поссорились. 59-летний хозяин дома избил молодого гостя и выгнал из дома. Однако тот умер прямо во дворе от полученных травм.

Его тело 5 дней пролежало во дворе, а обнаружили его соседи. Хозяина дома задержали, и уже в милиции он признался в избиении.

Ранее Телеграф сообщил, что в пресс-службе УВД Могилевской области призвали белорусов не распивать “спиртные напитки у себя дома в компании с малознакомыми людьми”, которым нельзя доверять. Также там предупредили о нежелательности приглашения в гости “приятелей, в порядочности которых нет точной уверенности”.

Милиция призвала белорусов не пить «в компании с малознакомыми людьми». Это почему?