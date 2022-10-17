Милиция призвала белорусов не пить "в компании с малознакомыми людьми". Это почему?

Опубликовано: 17.10.2022 17:56 , Обновлено: 05.04.2023

В пресс-службе УВД Могилевской области призвали белорусов не распивать "спиртные напитки у себя дома в компании с малознакомыми людьми", которым нельзя доверять. Также там предупредили о нежелательности приглашения в гости "приятелей, в порядочности которых нет точной уверенности".

На такие советы могилевских силовиков натолкнул случай в Могилеве, когда 64-летняя местная жительница пожаловалась на то, что ее знакомый похитил ее мобильный телефон стоимостью около 800 рублей.

Оказалось, что 51-летний приятель ее сына, ранее уже судимый за кражи житель Шкловского района, положил в карман ее мобильный телефон, пока хозяйка выходила из кухни. Жительница Могилёва, заподозрив это после ухода гостя, позвонила на свой телефон, и действительно, друг семьи поднял трубку.

По ее словам, он пообещал вернуть телефон, однако уехал в родной город, не сделав этого. Там его и задержали и [link href=“https://t.me/uvdmogilev/5303” rel=“noopener” target=“_blank”] завели [/link] угловное дело.

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