Причастна мать? В Орше обнаружили тела четырёх детей с признаками насильственной смерти

Опубликовано: 15.02.2024 07:46 , Обновлено: 15.02.2024

Сотрудники Следственного комитета Беларуси расследуют уголовное дело, которое возбудили по факту гибели четырех детей в Орше (Витебская область). Как сообщили в ведомстве, их тела обнаружили без признаков жизни, но со следами насильственной смерти. По предварительным данным следователей, к трагедии может быть причастна 36-летняя местная жительница, мать детей. Женщину уже задержали.

Информация о обнаружении тел четырех детей поступила в правоохранительные органы вечером 14 февраля. Возраст погибших - от 1 до 8 лет.

“Прямо сейчас на месте происшествия работают следователи областного аппарата и сотрудники милиции. С использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории и привлечением специалистов Государственного комитета судебных экспертиз проводится осмотр, фиксируются и изымаются следы, имеющие значение для следствия”, - рассказали в СК Беларуси.

Кроме того, на месте происшествия проводятся следственные действия с участием самой матери, подозреваемой в убийстве детей.

В СК сообщили, что за ходом расследования лично следит председатель СК Дмитрий Гора, координацией работы на месте занимается начальник Управления СК по Витебской области Александр Гуцко. В Оршу уже направили следственную группу центрального аппарата комитета, которая должна принять уголовное дело в производство.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 139 (убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних) Уголовного кодекса Беларуси, за которое предусмотрено наказание от 8 до 25 лет лишения свободы, а при определённых обстоятельствах - пожизненное лишение свободы или смертная казнь.