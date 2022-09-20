В Гданьске поляк угнал у белоруса авто, угрожая ему ножом

Опубликовано: 20.09.2022 11:01 , Обновлено: 20.09.2022

В польском городе Гданьск полицейские задержали 26-летнего жителя, который угрожал белорусу ножом и угнал у него автомобиль. Также он, пытаясь скрыться, хотел задавить одного из офицеров.

Как рассказали в Поморской полиции, инцидент произошел рано утром 19 сентября. Мужчина, пригрозив белорусу ножом, приказал выйти из его автомобиля «Субару», а затем сел за руль и уехал.

Спустя время полицейские заметили машину на улицах города и приказали злоумышленнику выйти. Он не подчинился и разогнал авто в сторону полицейского, желая его задавить. Офицер, чтобы не попасть под удар, отпрыгнул в сторону, а преступник начал убегать.

Мужчину задерживали, стреляя из оружия по машине. Он врезался в столб, бросил машину и убежал. Злоумышленника задержали. После проверки его данных выяснилось, что он разыскивается полицией по делу о краже со взломом.

За преступление вооруженного разбоя с применением опасного орудия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее 3 лет. Неостановка для осмотра является преступлением, наказуемым лишением свободы на срок до 5 лет. А нападение на офицера карается лишением свободы на срок до 10 лет.

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