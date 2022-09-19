В Чашниках велосипедистка наехала на лося. В прямом смысле слова

Опубликовано: 19.09.2022 21:22 , Обновлено: 19.09.2022

В Чашникском район Витебской области женщина на велосипеде с подвесным двигателем каким-то образом наехала на лося, при этом сбив его. Это произошло в День единства, 17 сентября, около 10 часов утра.

Велосипедистка попала в больницу с травмами. Ею оказалось жительница деревни Латыголичи 1975 года рождения. ГАИ же решила провести ещё и проверку случившегося и установила, что лось внезапно выбежал на дорогу перед велосипедисткой недалеко от деревни Рудное. От удара у велосипеда сломало вилку колеса. Что стало с животным, гаишники не сообщили.

Ранее Телеграф сообщил, что в Сети появилось видео, на котором кабан спокойно ходит по улице в Минске. Девушка, которая сняла его, считает, что встретила животное на удачу.

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