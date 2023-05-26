В ГАИ показали видео погони за скутером в Новополоцке. За что дали четыре протокола?

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Опубликовано: 26.05.2023 14:51 , Обновлено: 26.05.2023

Скутерист попытался уйти от преследования Госавтоинспекции. Погоня снималась на видео. Водителя поймали и серьезно наказали.

Произошло это 17 мая. Во время патрулирования одной из улиц города, внимание инспекторов привлек скутерист. Сотрудники ГАИ подали ему сигнал остановиться, но водитель проигнорировал это и продолжил ехать: лишь увеличил скорость и пытался уйти от преследования.

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Во время движения он неоднократно выезжал на встречку, потом свернул на гравийную дорогу, где спрыгнул со скутера. Но убежать от инспекторов ему не удалось.

Нарушителем оказался 35-летний местный житель. На мужчину составили четыре административных протокола, кроме того, ему грозит штраф в размере 2072 рубля и лишение возможности получить водительские права сроком на два года, сообщает ГАИ.

Напомним, ранее Телеграф писал про погоню в Могилеве, где пьяный водитель Porsche сбил мужчину.

Появилось видео погони в Могилёве, где пьяный водитель Porsche сбил мужчину