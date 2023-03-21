Появилось видео погони в Могилёве, где пьяный водитель Porsche сбил мужчину

🎥 Видео

Опубликовано: 21.03.2023 10:59 , Обновлено: 21.03.2023

В Могилёве погоня сотрудников ДПС за нетрезвым водителем закончилась смертью пешехода: пьяный мужчина не справился с управлением и влетел на остановку общественного транспорта, насмерть сбив молодого мужчину.

Инцидент произошел в понедельник, 20 марта, в 22:40. Преследование Porsche Panamera началось на пересечении проспекта Мира и улицы Космонавтов. Видео погони было опубликовано на официальном канале УВД Могоблисполкома.

Как пояснили в областной милиции, водитель иномарки не остановился по требованию сотрудников ДПС. В результате началась погоня, которая трагически закончилась через полтора километра: у дома №14 по улице Строителей пьяный водитель не справился с управлением и выехал на тротуар. Как сообщают свидетели ДТП в паблике”ДТП и ЧП Могилёв”, иномарка протаранила остановку общественного транспорта и сбила стоявшего там 30-летнего мужчину. Пешеход скончался на месте, сообщили в милиции

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В УВД установили, что за рулем авто был 28-летний житель Могилевского района. В его организме было обнаружено 1,3 промилле алкоголя.