В ГАИ показали, как на полупустом перекрёстке в Минске Audi на полной скорости влетела в Opel

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Опубликовано: 11.11.2023 15:48 , Обновлено: 11.11.2023

В Минске поздно вечером 10 ноября на перекрёстке улиц Притыцкого и Лобанка произошло серьёзное ДТП: идущая по прямой легковая Audi на полной скорости влетела в Opel, водитель которого начал поворачивать налево вопреки запрещающему сигналу светофора. В результате обоих водителей медикам пришлось госпитализировать.

Как сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла около 23:25. За рулем легкового Opel был 46-летний водитель. Его в Госавтоинспекции предварительно и считают виновником аварии.

“Водитель автомобиля Opel при повороте налево с улицы Притыцкого на улицу Лобанка без включенной дополнительной секции светофора совершил ДТП с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Audi”, - так описали случившееся в ГАИ.

На видеозаписи с камер наружного наблюдения, опубликованной ведомством, видно, что всё происходило на полупустом перекрёстке, поэтому Audi проезжала его на полной скорости и, не успев своевременно среагировать на препятствие, фактически снесла всю переднюю часть Opel.

Ранее Телеграф рассказывал о серьёзной аварии в Червенском районе Минской области, которая произошла вечером 4 ноября. Там два легковых авто столкнулись лоб в лоб из-за неудачного манёвра одного из водителей. В результате один человек скончался от полученных травм, ещё троих, включая пятилетнего мальчика, забрали в больницу.

Под Червенем лоб в лоб столкнулись две легковушки