Белорусские водители стали чаще наезжать на пешеходов ночью - ГАИ

Опубликовано: 01.11.2022 15:36 , Обновлено: 01.11.2022

В ГАИ сообщили, что белорусские водители стали чаще наезжать на пешеходов в темное время суток. И это несмотря на ранее объявленную силовиками акцию, призванную предотвратить такой ход событий.

“За прошедшие сутки в республике совершено 204 ДТП с материальным ущербом. В 13 происшествиях 10 человек получили травмы и 5 погибли, в том числе один ребенок”, - сообщили в пресс-службе ГАИ МВД Беларуси.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили о начале осенних каникул в Беларуси. И призвали следить, где находятся дети.

В ГАИ попросили пешеходов пользоваться фликерами. “Это позволит водителю заметить их в ближнем свете фар на расстоянии 130-140 метров. А при движении с дальним светом – за 400 метров”, - поделились расчетами в Госавтоинспекции.

Ранее Телеграф сообщил, что в ГАИ МВД Беларуси 28 сентября сообщили, что в ближайшие дни в стране наступит туманная и дождливая погода. А ещё существенно сокращается световой день. Именно в таких условиях происходит более 33% всех ДТП, утверждают в ГАИ.

В МВД объявили, что в Беларуси наступает время, когда происходит 33% самых серьезных ДТП