В ГАИ дали белорусам странный совет из-за трамвая, сошедшего с рельсов в Витебске

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Опубликовано: 07.08.2023 08:56 , Обновлено: 07.08.2023

В воскресенье, 6 августа, в Витебске сошел с рельсов трамвай. ДТП произошло ещё утром выходного дня в момент, когда трамвай въезжал на разворотное кольцо.

В салоне пассажиров не было, однако водителя и находившуюся в салоне кондуктора передали медицинским работникам для осмотра.

По факту ДТП проводится проверка, рассказали в ГАИ Витебска. И дали интересный совет: “При движении общественного транспорта пассажирам не рекомендуется передвигаться по салону транспортного средства, а также не держаться за поручни во избежании получения травм”.

Ранее Телеграф сообщил, что поздно ночью 4 августа на столичном проспекте Победителей произошла серьёзная авария: легковаой автомобиль марки Audi на скорости наехал на бордюрный камень и улетел на металлическое ограждение, разделяющее полосы встречного движения. По словам очевидцев, машина, “как в кино”, несколько раз перевернулась в воздухе, после чего приземлилась на крышу.

«Как в кино» — В ДТП в Минске легковушка несколько раз перевернулась в воздухе и приземлилась на крышу