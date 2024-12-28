В Фаниполе загорелся ремонтно-механический завод

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Опубликовано: 28.12.2024 14:04 , Обновлено: 28.12.2024

В Фаниполе Дзержинского района Минской области 28 декабря загорелся ремонтно-механический завод. По информации МЧС, пожар потушили.

Как [link href=“https://t.me/mchs112by/8112” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link] в ведомстве, в котельной размером 6х10 метров горели дрова. При пожаре никто не пострадал.

Что стало его причиной, пока не известно.

Ранее Telegraf.news писал, что в пресс-службе МЧС Беларуси решили поделиться интересными фактами о том, как в природе могут появиться ядерные реакторы без участия людей. И речь не только о Солнце — естественном термоядерном реакторе.

В МЧС Беларуси рассказали, где сами по себе могут появиться ядерные реакторы. Это как?