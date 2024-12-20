В МЧС Беларуси рассказали, где сами по себе могут появиться ядерные реакторы. Это как?

Опубликовано: 20.12.2024 08:00 , Обновлено: 20.12.2024

В пресс-службе МЧС Беларуси решили поделиться интересными фактами о том, как в природе могут появиться ядерные реакторы без участия людей. И речь не только о Солнце - естественном термоядерном реакторе.

По словам представителей белорусского ведомства, “один из самых интересных примеров произошел около 2 миллиардов лет назад на территории современного Габона, в Африке”.

В 1972 году французский физик Фрэнсис Перрен обнаружил отклонения в изотопном составе урана в шахте в Окло, которые свидетельствовали о том, что где-то рядом проникала ядерная реакция.

При исследовании высококачественной руды, добытой на руднике, было обнаружено, что она содержит меньшую долю урана-235 (U-235), способного к расщеплению. Совсем немного, но этого достаточно, чтобы заставить исследователей задуматься и почесать в затылках.

Первым логичным ответом физиков на такое необычное соотношение U-235 было то, что это не природный уран. Сегодня весь природный уран содержит 0,720% U-235. Если бы вы извлекли его из земной коры, или из лунных пород, или из метеоритов, то обнаружили бы именно такой показатель. Но в куске породы из Окло содержалось всего 0,717%.

Впоследствии в результате исследований учёные установили, что в залежах руды запустился «естественный реактор», замедлителем в котором стала вода, затопившая шахту. А “проработал” природный реактор несколько сотен тысяч лет.

Кстати, в Беларуси такое не грозит, так как для возникновения реакции необходима радиоактивная руда, которой на территории страны нет.