В Фаниполе эвакуировали гимназию. В МЧС рассказали, что случилось

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Опубликовано: 13.09.2024 15:11 , Обновлено: 13.09.2024

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сегодня, 13 сентября, в Фаниполе эвакуировали целую гимназию. Причиной ЧП стал пожар в туалете, в результате которого сгорели мусорное ведро и перегородка.

По информации спасателей, инцидент произошёл в уборной на втором этаже фанипольской гимназии, которая расположена на Комсомольской улице. В ведомстве добавили, что до прибытия сотрудников МЧС администрация школы самостоятельно эвакуировала детей. К счастью, никто не пострадал.

“Сигнал о возгорании поступил посредством системы автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о ЧС «Молния». Причина происшествия устанавливается”, — подчеркнули в МЧС Беларуси. Однако, судя по кадрам, возгорание могло произойти из-за неаккуратного обращения с огнём.

Ранее Telegraf.news писал, что в различных чатах Пинска появилась информация о якобы опасных фонариках со взрывчаткой. Мол, по всему району разбросали устройства, которые могут взорваться в руках. Авторы Telegram-канала #1регион заверили, что это ложь и вестись на провокации не стоит.

Жителей Пинского района попросили не верить в слухи о разбросанных фонариках со «взрывчаткой»