В Дзержинском районе автобус с 46 пассажирами врезался в деревья

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Опубликовано: 18.08.2024 11:34 , Обновлено: 18.08.2024

Утром 18 августа в Дзержинском районе Минской области автобус с 46 пассажирами врезался в придорожные деревья. По информации Министерства здравоохранения, госпитализировали троих.

Как рассказали в МВД, ДТП случилось около шести утра на автодороге М1 “Брест - Минск - граница Российской Федерации”. Водитель автобуса “Москва - Брест” не справился с управлением и съехал в правый кювет. Всего в салоне, по данным правоохранителей, было два водителя.

Фото: МВД Беларуси

МВД сообщило о трех госпитализированных. В ведомстве дополнили, что на месте аварии работает следственно-оперативная группа, устанавливают причины и условия совершения ДТП.

Как передали в Минздраве, Республиканский центр организации медицинского реагирования рассказал о девяти пострадавших в ДТП. Из них троих госпитализировали в Дзержинскую центральную районную больницу (ЦРБ), шестерых отправили на амбулаторное лечение.

Фото: МВД Беларуси

Один из госпитализированных находится в отделении анестезиологии и реанимации ЦРБ, его состояние оценивается как средней тяжести.

В Минздраве дополнили, что медики “делают все возможное для стабилизации состояния каждого пациента”.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в Минске 16 августа столкнулись два трамвая. По словам одного из водителей, из-за отключения напряжения на контактной сети транспорт остановился, поэтому трамваи и столкнулись.

В Минске столкнулись два трамвая