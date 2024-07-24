В Дзержинском районе Audi столкнулась с Nissan - пятеро детей в больнице

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Опубликовано: 24.07.2024 18:28 , Обновлено: 24.07.2024

В Дзержинском районе Минской области легковушка Audi 100 столкнулась с автомобилем Nissan. В результате ДТП пострадали восемь человек, из них пятеро - дети. Всех, по информации Следственного комитета (СК), доставили в больницу.

Как рассказали в ведомстве, днем 24 июля Audi 100 ехала по 23-у километру автодороги Р-65 «Заславль-Дзержинск-Озеро» около деревни Дуличи Минского района. Водитель не предоставил преимущество Nissan, который двигался по главной дороге.

Скриншот: Telegram-канал "Следственный комитет Беларуси"

По предварительной информации от СК, пострадавшим детям (они ехали в Audi) - от 1,5 до 16 лет. С травмами различной степени тяжести их и двух других пострадавших госпитализировали в Минскую областную клиническую больницу.

Скриншот: Telegram-канал "Следственный комитет Беларуси"

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, дополнили в СК.

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По информации Минского областного центра скорой медицинской помощи, в результате ДТП пострадали семь человек. Двоих госпитализировали в Минскую областную клиническую больницу (МОКБ), троих детей - в Минскую областную детскую клиническую больницу (МОДКБ). Еще двух пострадавших направили на амбулаторное лечение.

Как передали в Telegram-канале Министерства здравоохранения, один пострадавший в МОКБ находится в тяжелом состоянии в отделении анестезиологии и реанимации, состояние второго, госпитализированного в отделение травматологии и ортопедии этой же больницы, медики оценивают как средней степени тяжести.

В таком же состоянии находятся дети в отделении хирургии и неврологии МОДКБ.

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Ранее Telegraf.news сообщал, что 12 июля около деревни Братылово в Брестском районе самоходный грейдер столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz. В результате ДТП пострадали пассажиры авто — 27-летняя женщина и ее шестеро детей (от 10 месяцев до 8 лет), их доставили в больницу.

Под Брестом грейдер столкнулся с бусом — шестеро детей в больнице