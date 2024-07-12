Под Брестом грейдер столкнулся с бусом - шестеро детей в больнице

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Опубликовано: 12.07.2024 17:34 , Обновлено: 12.07.2024

Днем 12 июля около деревни Братылово в Брестском районе самоходный грейдер столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz. В результате ДТП пострадали пассажиры авто - 27-летняя женщина и ее шестеро детей (от 10 месяцев до 8 лет), их доставили в больницу.

По информации УВД Брестского облисполкома, за рулем грейдера находился 52-летний брестчанин, он ехал по автодороге Н-455 «Гутовичи-Збироги-Карабаны-подъезд к деревне Волоски». На пересечении с автодорогой Н-432 «Братылово-Велюнь-Ивахновичи-подъезд к деревне Витошки» водитель не уступил дорогу микроавтобусу, которым управлял 29-летний житель Брестского района.

Фото: УВД Брестского облисполкома

После столкновения бус от удара съехал в кювет, где перевернулся. Для обследования и оценки состояния здоровья женщину и ее детей доставили в медучреждение. А вот водители обоих транспортных средств, по информации милиции, не пострадали. В УВД отметили, что только один ребенок ехал в детском автокресле.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа и специалисты Государственного комитета судебных экспертиз.

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Позже в Министерстве здравоохранения сообщили, что при аварии пострадали восемь человек, из них шестеро детей. Всех их госпитализировали в Брестскую областную клиническую больницу и Брестскую детскую областную больницу.

Один взрослый и трое детей, по информации ведомства, находятся в реанимации, еще один ребенок - в ортопедо- травматологическом отделении. Его состояние - средней степени тяжести. Троим пострадавшим оказали помощь в приемных отделениях, госпитализация не потребовалась.

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Скриншот: СК Беларуси

В милиции напомнили, что перевозить детей в возрасте до 12 лет и ростом до 150 см можно только с использованием специального детского удерживающего устройства.

Ранее Telegraf.news сообщал, что также днем 12 июля в центре Минска столкнулось сразу четыре транспортных средства, в том числе такси и маршрутка. Троих пассажиров последней доставили в больницу для обследования.

В центре Минска в массовом ДТП пострадали маршрутка и такси – трое пассажиров в больнице