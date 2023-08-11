В Дзержинске нашли сотни скелетов. Их происхождение - загадка для учёных

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Опубликовано: 11.08.2023 15:38 , Обновлено: 11.08.2023

В Дзержинске на территории районной больницы приступили к строительству новой котельни. Во время раскопок строители стали находить человеческие останки: обнаружили более сотни.

Первые кости нашли на склоне за больницей. Постепенно из земли на глубине примерно 1,5 метра стали проступать и другие очертания: детские и взрослые скелеты, рассказалdzr.by.

Фото: dzr.by

Фото: dzr.by

Фото: dzr.by

Строители стали извлекать останки наружу. Примечательно, что люди лежали в земле пластами, друг над другом. Некоторые в положении стоя.

Фото: dzr.by

Фото: dzr.by

Фото: dzr.by

В одном месте обнаружили будто целое захоронение: деревянные остатки гроба, а в нем скелет. Рядом с ним нашли элементы похожие на женские украшения и обувь. Под многими останками были гвозди.

Фото: dzr.by

Фото: dzr.by

Фото: dzr.by

Откуда на этом месте появилось захоронение - не известно. По одной из версий, раньше на этом месте был храм, при котором хоронили местное население. По другой, возможно, здесь когда-то расстреляли узников гетто, находившегося в районе одной из улиц города. Точного ответа у ученых пока нет.

Напомним, буквально днем ранее Телеграф писал, что в Барановичах нашли мумию:

В Барановичах нашли мумию