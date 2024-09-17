В двух деревнях на Гомельщине в пожаре сгорели 16 зданий

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Опубликовано: 17.09.2024 08:06 , Обновлено: 17.09.2024

За минувшие сутки спасателям Гомельской области пришлось дважды выезжать на тушение пожаров с большим количеством строений. В результате огнём в двух деревнях было уничтожено 16 зданий, включая жилые дома.

Так, по данным ведомства, в деревне Житонежье Буда-Кошелевского района сгорел один жилой дом, одна дача и четыре хозяйственные постройки. Ещё три дома, в которых никто постоянно не проживал, оказались повреждены огнём.

В деревне Замошье Лельчицкого района итогом пожара стал один сгоревший нежилой дом и шесть уничтоженных хозяйственных построек.

В обоих случаях специалисты склоняются к тому, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Напомним, днём ранее в деревне Балажевичи Мозырьского района Гомельской области в результате пожара сгорело пять домов и несколько хозпостроек. По предварительным данным спасателей, причиной там также стало неосторожное обращение с огнём.

Пять домов сгорело в деревне под Мозырем из-за пала травы