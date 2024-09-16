Пять домов сгорело в деревне под Мозырем из-за пала травы

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Опубликовано: 16.09.2024 08:07 , Обновлено: 16.09.2024

В воскресенье, 15 сентября, в деревне Балажевичи Мозырьского района Гомельской области вспыхнул серьёзный пожар, в результате которого сгорело несколько жилых домов и хозпостроек. По предварительным данным спасателей, причиной стало неосторожное обращение с огнём.

В МЧС Беларуси сообщили, что огнём были уничтожены 3 дома, которые использовались как дачи, а также 6 хозяйственных построек. Однако, по данным Гомельского областного исполкома, речь идёт о пяти сгоревших жилых домах.

Если в МЧС в качестве рассматриваемой версии причины пожара дали лишь общую формулировку - “неосторожное обращение с огнём”, то в исполкоме уточнили, что речь идёт, предположительно, о пале сухой растительности.

В спасательном ведомстве показали кадры с места ЧП.

https://youtu.be/T39aoem19vc