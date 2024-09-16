Пять домов сгорело в деревне под Мозырем из-за пала травы
🎥 Видео
В воскресенье, 15 сентября, в деревне Балажевичи Мозырьского района Гомельской области вспыхнул серьёзный пожар, в результате которого сгорело несколько жилых домов и хозпостроек. По предварительным данным спасателей, причиной стало неосторожное обращение с огнём.
В МЧС Беларуси сообщили, что огнём были уничтожены 3 дома, которые использовались как дачи, а также 6 хозяйственных построек. Однако, по данным Гомельского областного исполкома, речь идёт о пяти сгоревших жилых домах.
Если в МЧС в качестве рассматриваемой версии причины пожара дали лишь общую формулировку - “неосторожное обращение с огнём”, то в исполкоме уточнили, что речь идёт, предположительно, о пале сухой растительности.
В спасательном ведомстве показали кадры с места ЧП.