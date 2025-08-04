В два заведения на «тусовочной» улице Минска после контрольной закупки налоговой пришел ОБЭП

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Опубликовано: 04.08.2025 15:20 , Обновлено: 04.08.2025

Сразу в два заведения на самой "тусовочной" улице Минска - Зыбицкой - в минувшие выходные пришли с проверкой сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями, управления по гражданству и миграции. Подробности нарушений, выявленных после контрольной закупки налоговой, рассказали в Управлении оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску.

По словам налоговых инспекторов, у них были “весомые подозрения”, что в этих заведениях “совершаются нарушения порядка приёма наличных и использования кассового оборудования”, поэтому проверку начали с контрольных закупок. В итоге нарушения нашли в обоих заведениях.

Их названия, как и результаты проверки и наказания, последовавшие за выявленные нарушения в работе, в инспекции не уточнили, лишь перечислив “проблемные вопросы”, которые, по словам проверяющих, “станут предметом досконального изучения”:

порядок приёма наличных денежных средств, которую инспекторы расценили как “прямое воровство налогов из бюджета”;

полнота отражения выручки от реализации в налоговой отчётности;

выплата заработной платы в конвертах;

полнота и своевременность удержания и перечисления подоходного налога с заработной платы;

приобретение продукции/товаров в нарушение установленного порядка.

Кроме того, в одном из заведений у повара-иностранца не было разрешения на работу, остальные работники, попавшие под ночную проверку (её проводили в ночь с 1 на 2 августа), также не смогли подтвердить факт официального трудоустройства. В ведомстве также опубликовали фотографии из проверенных в этот раз заведений.





































Говоря о выявленных налоговых нарушениях, инспекторы предупредили, что в подобных случаях не будут “ограничиваться профилактикой и уговорами”. “Не тратьте время зря и не рассчитывайте на чудо!” - призвали столичные инспекторы других участников бизнеса, пообещав продолжить проверки в данной сфере.

Ранее, как рассказал Telegraf.news, Управление оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску решила разобраться в психологии белорусов и выяснить, почему они не требуют чек при передаче крупных сумм наличными. Для этого в своём Telegram-канале ведомство провело анонимный опрос. Подписчикам предложили представить, что они отдали 9000 рублей аванса за мебель, но чек не взяли, а потом решили жаловаться в налоговую.

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