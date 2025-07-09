Опубликовано: 09.07.2025 10:52 , Обновлено: 09.07.2025

Управление оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску решила разобраться в психологии белорусов и выяснить, почему они не требуют чек при передаче крупных сумм наличными. Для этого в своём Telegram-канале ведомство провело анонимный опрос. Подписчикам предложили представить, что они отдали 9000 рублей аванса за мебель, но чек не взяли, а потом решили жаловаться в налоговую.

Вот как, по мнению налоговиков, выглядят мысли белорусов в момент передачи денег без чека, и чем это чревато.

«Может быть, чек дадут после окончательного расчёта?» (42%)

Это оказалась самая популярная позиция. Почти половина опрошенных готова отдать аванс без документов в надежде, что при финальном расчёте им выдадут один общий чек на всю сумму.

Комментарий ИМНС : В налоговой такие надежды посчитали наивными. Шансы получить чек позже, по их опыту, «крайне невысоки». Их логика проста: если исполнитель уже проигнорировал законодательство, не выдав документ при получении аванса, почему он должен соблюдать его потом? Ведомство напомнило, что каждая операция с наличными должна сопровождаться выдачей платёжного документа.

«Чек бы мне не помешал, но стесняюсь попросить…» (17%)

Часть опрошенных, как оказалось, просто боится показаться мелочной или недоверчивой, поэтому предпочитает промолчать.

Комментарий ИМНС : «Поверьте, стесняться не надо», — заверили в ведомстве. Инспекторы посоветовали представить, что если «всё пойдёт не так», то придётся потратить «гораздо больше нервной энергии» на суды и возврат денег, чем на одну неловкую просьбу. Их совет — ещё на стадии первого звонка обозначать, что для вас важна легальность сделки.

«Доверяю исполнителю и не вижу смысла требовать чек» (12%)

Эта категория клиентов руководствуется верой в порядочность исполнителя.

Комментарий ИМНС : Налоговая предложила задать себе вопрос: «На чём базируется доверие при работе с незнакомыми людьми? Только потому, что вы сами никого не обманываете и рассчитываете на взаимность?».

«Буду фактом невыдачи чека манипулировать исполнителем. Пусть сделает скидку!» (11%)

Некоторые клиенты видят в нарушении закона со стороны продавца рычаг давления, который можно использовать в своих интересах.

Комментарий ИМНС : «Не будете, поверьте на слово», — отрезали в налоговой. Такой план, по их мнению, обречён на провал. Если клиент столкнулся с «профессиональным нарушителем», то его любительские попытки манипуляции, заверили в управлении, ни к чему не приведут. В лучшем случае, по мнению ИМНС, такой хитрец получит некачественную мебель и заблокированный номер телефона исполнителя.

«Зачем мне чек, мне мебель нужна!» (10%)

Для этой группы важен конечный продукт, а формальности кажутся лишними.

Комментарий ИМНС : «К сожалению, очень часто срабатывает формула „нет чека — нет мебели“». Без документа, подтверждающего оплату, доказать свою правоту в суде будет крайне сложно, особенно если не было свидетелей.

«Боюсь, что, потребовав чек, обижу исполнителя и меня некачественно обслужат…» (7%)

Эта группа опасается мести со стороны исполнителя.

Комментарий ИМНС : «Не бойтесь. Приличный бизнесмен и сам предложит сделать всё по закону». Выдача чека — это обязанность, а не добрая воля, заявили в ведомстве.

«Считаю, что сумма небольшая, и чек не так важен» (1%)

Учитывая, что речь в опросе шла о 9000 рублей ($3000+), эта позиция вызвала у налоговиков отдельную реакцию.

Комментарий ИМНС : «Нет слов… Рады за эту категорию».

Чем всё закончилось? «Теперь пишут жалобы нам»

В финале налоговики признались, что опрос затеяли не ради развлечения. По их наблюдениям, сфера изготовления мебели на заказ «очень непрозрачна» и ведомство регулярно получает обращения.

«За последние несколько месяцев мы получили десятки жалоб от заказчиков, которые передали недобросовестному директору юридического лица десятки тысяч рублей и не получили ничего, кроме проблем, взамен. Обманутые клиенты, нашли этого изготовителя в Instagram, а теперь пишут жалобы нам, в правоохранительные органы…» — поделились в ведомстве.

Рассказать о ситуации «напрямую», как заявили в управлении, «к сожалению, не имеют права».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как это же управление призвало самозанятых белорусов «не изобретать велосипед». Что значит?

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