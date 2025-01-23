Под Минском загорелся детский сад. Эвакуировали 180 человек

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Опубликовано: 23.01.2025 14:47 , Обновлено: 23.01.2025

В агрогородке Сеница Минского района в здании детского сада № 2 сработала система оповещения «Молния», на место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. Сотрудники оперативно ликвидировали возгорание.

Как выяснили спасатели, в помещении для хранения хозяйственного инвентаря произошло задымление, сообщили в пресс-службе ведомства.

До прибытия спасателей администрация детского сада эвакуировала из здания 150 детей и 30 взрослых.

Никто не пострадал. Причина инцидента устанавливается.

Вечером 22 января сотрудникам МЧС Витебщины пришлось спасать годовалую малышку, которая оказалась заперта одна в салоне автомобиля. Журналисты Telegraf.news показали кадры с места происшествия.

Витебское управление МЧС показало спасение годовалой малышки, запертой внутри авто