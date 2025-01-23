Под Минском загорелся детский сад. Эвакуировали 180 человек
В агрогородке Сеница Минского района в здании детского сада № 2 сработала система оповещения «Молния», на место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. Сотрудники оперативно ликвидировали возгорание.
Как выяснили спасатели, в помещении для хранения хозяйственного инвентаря произошло задымление, сообщили в пресс-службе ведомства.
До прибытия спасателей администрация детского сада эвакуировала из здания 150 детей и 30 взрослых.
Никто не пострадал. Причина инцидента устанавливается.
Вечером 22 января сотрудникам МЧС Витебщины пришлось спасать годовалую малышку, которая оказалась заперта одна в салоне автомобиля. Журналисты Telegraf.news показали кадры с места происшествия.
Витебское управление МЧС показало спасение годовалой малышки, запертой внутри авто