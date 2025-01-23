Витебское управление МЧС показало спасение годовалой малышки, запертой внутри авто
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Вечером 22 января сотрудникам МЧС Витебщины пришлось спасать годовалую малышку, которая оказалась заперта одна в салоне автомобиля. Кадры с места происшествия опубликовало Витебское областное управление МЧС.
Спасателей вызвал отец девочки, которая, судя по всему, случайно оказалась заперта внутри автомобиля. Открыть двери машины самостоятельно мужчина не смог, поэтому обратился в специалистам.
Те незамедлительно прибыли к месту происшествия и с помощью специального аварийно-спасательного оборудования и подручных инструментов открыли салон.
Как сообщили в МЧС, малышка, которую тут же передали родителям, чувствовала себя хорошо и в медицинской помощи не нуждалась.