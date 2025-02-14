В деревне под Хойниками милиция открыла стрельбу по хищнику, напавшему на собак в двух дворах

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Опубликовано: 14.02.2025 16:51 , Обновлено: 14.02.2025

В пятницу, 14 февраля, утро в деревне Борисовщина (Хойникский района Гомельской области) началось со стрельбы. Огонь пришлось открыть милиционерам после того, как местные жители пожаловались на явившегося в деревню волка, который попытался загрызть собак.

О произошедшем рассказали в Telegram-канале “Гомельщина официально” и поделились оперативным видео, снятым самими милиционерами.

О хищнике, забежавшем в деревню, милиционерам утром сообщили сами жители после того, как в одном из дворов волк попытался загрызть собаку.

“На место незамедлительно выбыл наряд милиции. Для обезвреживания животного правоохранители использовали огнестрельное оружие: зверя ранили, но он убежал”, - рассказали о произошедшем авторы канала.

Однако, ранение не заставило зверя ретироваться в лес - на соседней улице этой же деревни хищник вновь вступил в схватку с другим псом. Там-то его и пристрелили милиционеры. Сообщается, что люди при этом не пострадали.

Ранее Telegraf.news рассказал, что летом прошлого года в деревне Поникарты Дятловского района Гродненской области во двор жилого дома и вовсе забежала стая волков. Как сообщили в милиции, в это время там находилась женщина с двумя дочками.

Стая волков забежала во двор жилого дома в Дятловском районе