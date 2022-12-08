В Червенском районе мужчину убили и «похоронили» в подвале

Опубликовано: 08.12.2022 16:36 , Обновлено: 08.12.2022

В Червенском районе убили мужчину убили, а тело спрятали в подвале. О происшествии подробнее рассказали в Следственном комитете.

По данным следстви, 5 декабря мать мужчинызаявила о пропаже ее 40-летнего сына в милицию. Было известно, что ночью с 29 на 30 ноября он у 38-летней сожительницы.

Там его и нашли. Правда, в подвале и с проникающими ножевыми ранениями.

Женщину и еще одного ее сожителя — 42-летнего мужчину — задержали.

Против них возбудили уголовное дело по п.15 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное группой лиц).

Ранее Телеграф писал, что в Барановичском районе на водоеме возле деревни Боровцы рыбаки увидели вмёрзшие в лед сапоги, ведро и снасти. А вот хозяина не нашли.

Под Барановичами нашли вмерзшие в лёд сапоги и ведро. Хозяин пропал