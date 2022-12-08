В Червенском районе мужчину убили и «похоронили» в подвале
В Червенском районе убили мужчину убили, а тело спрятали в подвале. О происшествии подробнее рассказали в Следственном комитете.
По данным следстви, 5 декабря мать мужчинызаявила о пропаже ее 40-летнего сына в милицию. Было известно, что ночью с 29 на 30 ноября он у 38-летней сожительницы.
Там его и нашли. Правда, в подвале и с проникающими ножевыми ранениями.
Женщину и еще одного ее сожителя — 42-летнего мужчину — задержали.
Против них возбудили уголовное дело по п.15 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное группой лиц).
Ранее Телеграф писал, что в Барановичском районе на водоеме возле деревни Боровцы рыбаки увидели вмёрзшие в лед сапоги, ведро и снасти. А вот хозяина не нашли.
Под Барановичами нашли вмерзшие в лёд сапоги и ведро. Хозяин пропал