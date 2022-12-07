Под Барановичами нашли вмерзшие в лёд сапоги и ведро. Хозяин пропал

📷 Фото

Опубликовано: 07.12.2022 15:29 , Обновлено: 07.12.2022

В Барановичском районе на водоеме возле деревни Боровцы рыбаки увидели вмёрзшие в лед сапоги, ведро и снасти. А вот хозяина не нашли.

Это случилось еще утром 6 декабря. Рыбаки позвонили в МЧС. Однако ни спасатели, ни сотрудники ОСВОД найти пропавшего хозяина вещей не смогли.

А местные жители сказали, что видели ведро на водоеме еще 2 декабря, пишет «Наш край».

Ранее Телеграф писал, что в водоеме около агрогородка Дворище Дзержинского района Минской области утонуло трое мужчин. Об этом сообщили в МЧС.

Три рыбака утонули в Дзержинском районе