Под Барановичами нашли вмерзшие в лёд сапоги и ведро. Хозяин пропал
📷 Фото
В Барановичском районе на водоеме возле деревни Боровцы рыбаки увидели вмёрзшие в лед сапоги, ведро и снасти. А вот хозяина не нашли.
Это случилось еще утром 6 декабря. Рыбаки позвонили в МЧС. Однако ни спасатели, ни сотрудники ОСВОД найти пропавшего хозяина вещей не смогли.
А местные жители сказали, что видели ведро на водоеме еще 2 декабря, пишет «Наш край».
Ранее Телеграф писал, что в водоеме около агрогородка Дворище Дзержинского района Минской области утонуло трое мужчин. Об этом сообщили в МЧС.