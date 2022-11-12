В Черикове мужчина убил жену застав с другом, вернувшись из командировки
В Следственном комитете Беларуси сообщили, что в Черикове мужчина 12 ноября напал с ножом на жену и молодого человека, которых застал вместе после того, как вернулся из командировки.
Затем мужчина попытался покончить с собой. Следователи утверждают, что утром 12 ноября супруг “нанёс несколько ударов ножом женщине и защищавшему её мужчине”.
Каким-то образом раненая женщина смогла уйти из дома, ее нашли медики скорой помощи. Однако она скончалась уже в больнице. Вызванные врачами милиционеры нашли раненых мужа погибшей и ее друга.
Ранее Телеграф сообщил, что в Следственном комитете Беларуси рассказали, что в Глубоком - районном центре Витебской области - тело убитого мужчины целых пять дней лежало во дворе. И только потом соседи обнаружили убитого и вызвали милицию.