В Черикове мужчина убил жену застав с другом, вернувшись из командировки

Опубликовано: 12.11.2022 14:51 , Обновлено: 12.11.2022

В Следственном комитете Беларуси сообщили, что в Черикове мужчина 12 ноября напал с ножом на жену и молодого человека, которых застал вместе после того, как вернулся из командировки.

Затем мужчина попытался покончить с собой. Следователи утверждают, что утром 12 ноября супруг “нанёс несколько ударов ножом женщине и защищавшему её мужчине”.

Каким-то образом раненая женщина смогла уйти из дома, ее нашли медики скорой помощи. Однако она скончалась уже в больнице. Вызванные врачами милиционеры нашли раненых мужа погибшей и ее друга.

Ранее Телеграф сообщил, что в Следственном комитете Беларуси рассказали, что в Глубоком - районном центре Витебской области - тело убитого мужчины целых пять дней лежало во дворе. И только потом соседи обнаружили убитого и вызвали милицию.

В Глубоком тело мужчины 5 дней лежало во дворе