В центре Москвы белорус на самосвале вмял такси в автобус
В центре Москвы 2 ноября белорус на самосвале на большой скорости въехал в такси и полностью вмял его в стоящий впереди автобус. А затем скрылся с места ДТП.
Авария произошла на улице 1905 года. Таксист и его пассажир погибли.
Тем временем в сети появилось видео с места ДТП:
На кадрах видно, что большегруз даже не тормозил. В связи с этим российские автоэксперты предположили, что водитель или заснул, или был в состоянии алкогольного опьянения, пишет news.ru. А еще могли отказать тормоза.
По информации телеграм-канала 112, скрывшийся водитель большегруза оказался белорусом. Это 26-летний Вячеслав Пивавар. Теперь полиция РФ его разыскивает.
Кроме того, известно, что за самосвалом числится более 100 штрафов.
Ранее Телеграф писал, что в Гродно на проспекте Янки Купалы утром 2 ноября загорелся легковой автомобиль. Его полностью объяло огнем. Очевидцы сняли произошедшее на видео.