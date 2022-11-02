В центре Москвы белорус на самосвале вмял такси в автобус

🎥 Видео

Опубликовано: 02.11.2022 12:59 , Обновлено: 15.11.2024

В центре Москвы 2 ноября белорус на самосвале на большой скорости въехал в такси и полностью вмял его в стоящий впереди автобус. А затем скрылся с места ДТП.

Авария произошла на улице 1905 года. Таксист и его пассажир погибли.

Тем временем в сети появилось видео с места ДТП:

На кадрах видно, что большегруз даже не тормозил. В связи с этим российские автоэксперты предположили, что водитель или заснул, или был в состоянии алкогольного опьянения, пишет news.ru. А еще могли отказать тормоза.

По информации телеграм-канала 112, скрывшийся водитель большегруза оказался белорусом. Это 26-летний Вячеслав Пивавар. Теперь полиция РФ его разыскивает.

Кроме того, известно, что за самосвалом числится более 100 штрафов.

Ранее Телеграф писал, что в Гродно на проспекте Янки Купалы утром 2 ноября загорелся легковой автомобиль. Его полностью объяло огнем. Очевидцы сняли произошедшее на видео.

В Гродно автомобиль загорелся прямо посреди улицы