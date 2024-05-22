В центре Могилёва во время ремонта теплотрассы нашли тысячи костей 124 человек

Опубликовано: 22.05.2024 09:11 , Обновлено: 22.05.2024

В центре Могилёва при проведении ремонта трубопровода в марте этого года вблизи городской больницы рабочие наткнулись на человеческие кости. После обследования места следственно-оперативной группой были обнаружены в общей сложности более 3,6 тыс. костных останков, которые принадлежали, как минимум 124 человек. Об этом 21 мая рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси (ГКСЭ).

Официальный представитель управления ГКСЭ по Могилевской области Ирина Рачковская рассказала, что человеческие останки обнаружили рабочие, закапывавшие котлован на пересечении улицы Карпинского и переулка Медицинского. Судмедэксперты установили, что среди 3,6 тыс. найденных объектов были фрагменты ребер, черепов, трубчатых костей, позвонков, челюстей людей, на некоторых - следы ампутации конечностей.

Судебная медико-криминалистическая экспертиза по характеру их изменений показала, что данному массовому захоронению точно более 70 лет. В настоящее время ведомство назначило ещё одну экспертизу по костным останкам, которые обнаружили позже на этом же участке.

Фото: Госкомитет судебных экспертиз

Ранее Telegraf.news сообщил о похожем случае в Дзержинске. Там в августе 2023 года на территории районной больницы приступили к строительству новой котельни и во время раскопок строители стали находить человеческие останки: обнаружили более сотни.

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