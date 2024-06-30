В центре Минска такси вылетело на тротуар и врезалось в здание

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Опубликовано: 30.06.2024 17:12 , Обновлено: 15.11.2024

На улице Свердлова в центре Минска днём 30 июня произошло ДТП с участие автомобиля такси. Легковое авто марки KIA выехало прямо на тротуар и врезалось в стену жилой многоэтажки.

По предварительной информации, озвученной в столичной Госавтоинспекции, причиной ДТП стало плохое самочувствие водителя. Предположительно, 43-летний мужчина в какой-то момент потерял сознание, из-за чего его авто повело в сторону - остановить его смогла только стена дома.

Прибывшие на место ДТП медики решили госпитализировать водителя на обследование. Были ли в момент аварии в салоне такси пассажиры, в ГАИ не уточнили. О пострадавших среди пешеходов или других участников дорожного движения не сообщается.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как в феврале этого года по улице Кольцова в Минске легковой BMW аналогичным образом выехала вначале на тротуар, а затем врезалась в жилой дом, покорёжив фасад балкона одной из квартир на первом этаже, а также стойку опоры навеса у подъезда.

В Минске легковушка въехала в балкон многоэтажки