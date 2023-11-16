В центре Бреста из-под земли внезапно забил фонтан. В «Брестводоканале» объяснили причины

🎥 Видео

Опубликовано: 16.11.2023 16:13 , Обновлено: 16.11.2023

В историческом центре Бреста на пересечении улицы Буденного с улицей Советской, которую считают одной из достопримечательностей города, днём в четверг, 16 ноября, из-под земли внезапно забил фонтан. О причинах произошедшего рассказали в "Брестводоканале".

Видео брызжущей во все стороны воды опубликовал телеграм-канал «Виртуальный Брест». На кадрах видно, что “внеплановый фонтан” появился на месте, где велись какие-то земляные работы - место было огорожено специальными экранами, а рядом стояла спецтехника.

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В официальном Telegram-канале коммунального производственного унитарного предприятия “Брестводоканал” объяснили, что именно случилось. Оказалось, специалисты ООО “Современные водные системы” проводили врезку в водопровод, подключая к городской сети строящийся центр досуга по улице Буденного, 26.

Очевидно, что не всё у брестских рабочих пошло по плану, почти как и у строителей в Минске накануне. Там по вине строителей, которые вбивая сваи повредили сетевой трубопровод, днём 15 ноября в районе площади Бангалор образовался настоящий водный гейзер. По словам авторов видео, снятых из близлежащих домов и проезжающих мимо авто, высота фонтана воды достигала 7-го этажа.

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